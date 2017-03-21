Итоги 22-го Кубка Дерюгиной: непредсказуемые результаты

Итак, в этом году к нам впервые после четырехлетнего перерыва вернулся Кубок Дерюгиной. Наверное, мало кто еще не знает, что соревнования были приурочены к юбилею Альбины Дерюгиной.

Накануне соревнований казалось, что все пройдет предсказуемо. Состав участниц изначально был не слишком сильным, казалось, Ризатдинова уверенно победит на радость киевской публике. Во время своего первого выхода Анна допустила потерю (было видно, что готова она не слишком хорошо), получила не самую высокую, но вполне отыгрываемую оценку и… снялась с турнира. Стайка фотографов тут же синхронно удалилась в соседнее здание на футбол. А чуть позже стало известно, что у гимнастки обострилась давняя травма стопы.

Другие украинки объективно не смогли составить конкуренцию ни россиянкам, ни израильтянке, ни болгарке. Наши молодые гимнастки оставили приятное впечатление, однако все они действительно много и заметно ошибались. Отдельно хочется отметить Елену Дьяченко. Она пока совсем юная, только с 2017 года начала выступать среди сеньорок, но у нее явно есть потенциал. Будем надеяться, что она сможет его реализовать. Выступление Елены с лентой – одно из самых ярких за весь турнир.

Россиянки Хонина и Бравикова, занявшие первое и второе место в многоборье, даже не вторые номера в своей сборной. Безусловно, их результаты абсолютно заслуженные. Сложно сказать, станет ли успешный турнир для них трамплином, ведь в сборную России попасть сложно. Бравикова одно время претендовала на место в команде, она была чемпионкой Европы среди юниоров и призером известного AEON Cup (также среди юниорок), но потом получила травму и выпала на время. Сейчас Юлии с постановками помогает чемпионка мира Дарья Кондакова. Бравиковой всего 17, она пытается пробиться в основной состав и активно выступает. Информации о Хониной нет вообще, но, учитывая, что в соцсести у спортсменки фото с локацией «УТЦ Новогорск», можно догадаться, что она там тренируется (постоянно или периодически).

Если украинки где-то и задавали тон, то это была Кристина Пограничная в турнире юниорок. Она впечатлила не только своей грамотной и чисто исполненной программой, но и уверенностью – 13-летняя девочка выступала как взрослая опытная чемпионка. Кстати, несмотря на возраст, это не первый успех Пограничной на международных турнирах. Стоит отметить, что Кристина тренируется не в сборной, а во Львове со своим первым тренером Ириной Рудой. Думаю, многие согласятся, что украинская гимнастика только выиграет, если Рудая и дальше поведет свою ученицу.

На счету нашей команды медали в группах среди сеньорок (две золотые, одна серебряная) и юниорок (две бронзовые). Но надо сказать, что в групповых упражнениях было совсем мало участниц.

К особенностям турнира можно отнести те факты, что это был дебютный старт для нового президента ФИЖ Моринари Ватанабэ, а также то, что киевский этап Гран-при – один из первых, где действуют новые правила.

Турнир закончился в воскресенье гала-концертом с участием Анны Ризатдиновой, Анны Бессоновой, Натальи Годунко, Виктории Мазур и звезд украинского шоу-бизнеса.