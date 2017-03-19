Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Президент FIG Моринари Ватанабе посетил Кубок Дерюгиной

Кубок Дерюгиной проходи в столичном Дворце спорта

  • 19.03.2017 11:08
  • 23 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ukraine-rg.com.ua
© ukraine-rg.com.ua

Президент FIG Моринари Ватанабе лично приехал поздравить Альбину Николаевну Дерюгину и посетить Кубок Дерюгиной.

Вчера Ирину Ивановну и Моринари Ватанабе принимал вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины Кириленко Вячеслав Анатольевич, а сегодня — глава Администрации президента Райнин Игорь Львович.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.