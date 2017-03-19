Президент FIG Моринари Ватанабе посетил Кубок Дерюгиной

Президент FIG Моринари Ватанабе лично приехал поздравить Альбину Николаевну Дерюгину и посетить Кубок Дерюгиной.
Вчера Ирину Ивановну и Моринари Ватанабе принимал вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины Кириленко Вячеслав Анатольевич, а сегодня — глава Администрации президента Райнин Игорь Львович.
Источник — Sport.ua
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