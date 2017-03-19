Украинки выиграли пять медалей на Кубке Дерюгиной

Вчера в Киеве состоялся второй день этапа Гран-при Кубок Дерюгиной.

В индивидуальной программе разыгрывали медали в отдельных видах. В отсутствии лидера сборной Украины Анны Ризатдиновой наши гимнастки не смогли выиграть ни одной золотой медали. В их активе две «бронзы» - у Виктории Мазур с обручем и у Елены Дьяченко с лентой.

Победительницей второго дня соревнований стала россиянка Юлия Бравикова. Она выиграла финалы с булавами и лентой, а также стала второй с обручем. Еще одна россиянка Полина Хонина повезет домой три серебряные медали (мяч, булавы, лента).

Кроме Бравиковой, на первую ступень пьедестала поднималась Виктория Филановски из Израиля (за упражнение с обручем) и болгарка Катрин Тасева (мяч). Филановски также стала третьей с мячом, булавами и лентой (в последнем финале «бронзу» поделили Филановски и Дьяченко).

На счету нашей сборной все же есть одна золотая медаль – у группы (многоборье).

Еще одно «серебро» досталось Кристине Пограничной в турнире юниорок (многоборье).

В юниорских групповых упражнениях наши спортсменки выиграли также бронзовую медаль.

Сегодня состоится заключительный день Гран-при.