Ризатдинова снялась с Кубка Дерюгиной из-за травмы стопы

Анна Ризатдинова вынуждена была сняться с соревнований на Кубке Дерюгиной из-за травмы. Об этом стало известно вчера поздно вечером.
«Анна Ризатдинова вынужденно прекратила участие в квалификационных соревнованиях Deriugina Cup Grand Prix. После первого выступления с обручем бронзовый призер Олимпиады в Рио не смогла продолжить участие в соревнованиях по причине обострения давней травмы стопы», - сообщили организаторы..
Ризатдинова поблагодарила поклонников и попросила поддержать представительниц сборной Украины, которые продолжают борьбу на международном турнире в столице Украины.
Источник — Sport.ua
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