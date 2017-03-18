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Ризатдинова снялась с Кубка Дерюгиной из-за травмы стопы

Стала известна причина, по которой украинка снялась с турнира

  • 18.03.2017 12:34
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Ризатдинова снялась с Кубка Дерюгиной из-за травмы стопы

Анна Ризатдинова вынуждена была сняться с соревнований на Кубке Дерюгиной из-за травмы. Об этом стало известно вчера поздно вечером.

«Анна Ризатдинова вынужденно прекратила участие в квалификационных соревнованиях Deriugina Cup Grand Prix. После первого выступления с обручем бронзовый призер Олимпиады в Рио не смогла продолжить участие в соревнованиях по причине обострения давней травмы стопы», - сообщили организаторы..

Ризатдинова поблагодарила поклонников и попросила поддержать представительниц сборной Украины, которые продолжают борьбу на международном турнире в столице Украины.

 

Источник — Sport.ua

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