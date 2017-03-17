Полина Хонина из России - победительница Кубка Дерюгиной

Сегодня в Киеве открылся 22-ой Кубок Дерюгиной. Накануне старта казалось, что сюрпризов ожидать едва ли стоит – заранее было понятно, что состав участниц не слишком сильный и уверенная победа обеспечена Ризатдиновой.

Но на деле вышло кардинально иначе. Анна выступила с обручем, допустила небольшую потерю, получила вполне отыгрываемую оценку и… снялась с соревнований. Причина пока не известна.

Чемпионкой киевского этапа абсолютно заслуженно стала россиянка Полина Хонина. Второе место заняла её соотечественница Юлия Бравикова. На третьем месте – Виктория Филановски из Израиля. Российские спортсменки были встречены немногочисленной публикой очень хорошо.

Любопытно, что в честь победительницы не включили гимн России, как это обычно бывает на таких соревнованиях. Кроме того, обычно чемпионку Кубка Дерюгиной награждает непосредственно Альбина Дерюгина. Однако в этот раз Альбина Николаевна вручала медаль лишь бронзовому призеру.

По итогам первого дня был разыгран один комплект наград.

Полина Хонина (Россия) Юлия Бравикова (Россия) Виктория Филановски (Израиль) Катрин Тасева (Болгария) Виктория Мазур (Украина)

Завтра киевский этап Гран-при продолжится соревнованиями в отдельных видах у сеньорок, юниорок и в группах.