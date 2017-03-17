Полина Хонина из России - победительница Кубка Дерюгиной

Сегодня в Киеве открылся 22-ой Кубок Дерюгиной. Накануне старта казалось, что сюрпризов ожидать едва ли стоит – заранее было понятно, что состав участниц не слишком сильный и уверенная победа обеспечена Ризатдиновой.
Но на деле вышло кардинально иначе. Анна выступила с обручем, допустила небольшую потерю, получила вполне отыгрываемую оценку и… снялась с соревнований. Причина пока не известна.
Чемпионкой киевского этапа абсолютно заслуженно стала россиянка Полина Хонина. Второе место заняла её соотечественница Юлия Бравикова. На третьем месте – Виктория Филановски из Израиля. Российские спортсменки были встречены немногочисленной публикой очень хорошо.
Любопытно, что в честь победительницы не включили гимн России, как это обычно бывает на таких соревнованиях. Кроме того, обычно чемпионку Кубка Дерюгиной награждает непосредственно Альбина Дерюгина. Однако в этот раз Альбина Николаевна вручала медаль лишь бронзовому призеру.
По итогам первого дня был разыгран один комплект наград.
- Полина Хонина (Россия)
- Юлия Бравикова (Россия)
- Виктория Филановски (Израиль)
- Катрин Тасева (Болгария)
- Виктория Мазур (Украина)
Завтра киевский этап Гран-при продолжится соревнованиями в отдельных видах у сеньорок, юниорок и в группах.
Источник — Sport.ua
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