А. ДЕРЮГИНА: «Буду в художественной гимнастике до последнего вздоха»

Ко дню рождения легендарной Альбины Дерюгиной предлагаем вашему вниманию отрывки из книги «Альбина», которая вышла лимитированным тиражом 5 лет назад. Это мемуары Альбины Николаевны, которые собрали и оформили в яркий альбом ее родственники и близкие друзья.



Судьбу изменил шрам



«Меня часто спрашивают, почему я начала заниматься художественной гимнастикой. На этот вопрос и сейчас ответить не могу, скорее всего, художественная гимнастика выбрала меня сама.



Я очень любила учиться, нравилось изучать зарубежные языки, страны, была коммуникативной. Возможно, из-за этого мечтала поступить в Институт международных отношений. И, наверное, поступила бы, если бы не мой резвый нрав. Я ведь в школе была хулиганкой. Любила бегать наперегонки, устраивать разные соревнования, одно из которых и, можно сказать, определило мою судьбу.



Во время ремонта из школы вынесли все парты и сложили на улице под стенкой. Мы решили попрыгать по ним. И я упала, ударившись головой об угол школы. Откуда мне было знать, что со шрамами или другими явными отметинами на лице в такие учебные заведения не принимали. Для меня это было большим разочарованием».



Шарфы на палочках и мячи на скакалках



«Я выступала за сборные института в соревнованиях по волейболу и баскетболу, но главным видом для меня все же была гимнастика.



Конечно, в те времена художественная гимнастика отличалась от той гимнастики, которую мы видим сейчас. Тогда в программе были акробатические элементы - прыжки из подкидного мостика, перевороты, сальто, какие-то произвольные упражнения. Поэтому первой чемпионкой СССР стала именно акробатка.



Выбор предмета ограничивался только фантазией спортсменок и тренеров. Были неожиданные решения: шарфы на палочках, мяч, надетый на скакалку, огромные мячи золотого цвета, мячи обшитые блестками, булавы-снежинки, широкая лента-шарф».



Иришу пеленала на рояле



«Ириша родилась в 1983 году, и уже через две недели после родов Ирина Ивановна привела ее в зал. Она каждый день приходила в Октябрьский дворец с коляской, пеленала я ее на рояле, который до сих пор стоит в нашем зале.



Ириша повторяла судьбу своей мамы - росла в зале по художественной гимнастике, и я думала, что она повторит и даже затмит ее успех на спортивном Олимпе.



Я считаю, что для «художницы» у Ириши были просто колоссальные данные, возможно, даже лучше, чем у Ирины Ивановны. Но я уверена, что у Ириши в спорте все еще впереди. Она является мастером спорта, на протяжении 12 лет ставит показательные номера для наших гимнасток, многие стали известны миру в ее постановках.



У Ириши сейчас очень большой багаж знаний. В Америке она окончила музыкальную академию, школу актерского мастерства, в совершенстве выучила английский язык. А спорт, танцы, пластика - заложены в ней генетически».



Принц истоптал единственные босоножки



«Моя история любви - как в старой доброй сказке. Только там Золушка нашла своего принца, потеряв туфельку, а я нашла своего принца, когда он мне истоптал единственные босоножки. Киевский институт физкультуры познакомил меня не только с хорошими тренерами, друзьями, будущими чемпионами, но и с моим будущим мужем - Иваном Константиновичем Дерюгиным.



На то время он уже был известным спортсменом. У него была девушка, пловчиха, с которой у него отношения никак не складывались, они постоянно ссорились, а мы с девчонками пытались их мирить. Так я с ним и познакомилась.



Потом он все-таки окончательно разошелся с пловчихой, и мы с Иваном случайно встретились на танцах. Замечу, перетанцевать меня никто не мог, а Иван Константинович в танцах был не очень силен, и я решила его научить.



У меня на то время были одни красные лакированные босоножки, когда я учила Ивана танцевать - он постоянно наступал мне на ноги, а босоножки от этого царапались. Вот я плакалась тогда подружкам и ругала его!»



Никаких секретов



«Если б вы только знали, сколько раз я хотела все бросить и уйти из спорта, так как никогда не было все гладко - всегда были и будут препятствия. Но я осталась. И буду в художественной гимнастике до последнего вздоха.



За всю жизнь я ни разу не ходила в отпуск больше чем на неделю. А сейчас все хотят работать только по строго отведенному рабочему времени и ни часом больше. Я же, помню, все выходные проводила в библиотеке - литературы по художественной гимнастике тогда еще не было, поэтому изучала все, что касалось гимнастики спортивной, акробатики, балета».



У дочки вместо игрушек - предметы



«Ирина Ивановна с художественной гимнастикой познакомилась еще в моем животе, а будучи совсем еще маленькой, она просиживала каждый день в зале. И пока я работала с гимнастками, Ирочка игралась… но не с куклами, а с мячами, булавами, лентами, обручами… Наблюдала за тренировками, постигала технику, элементы, постановки. И уже в три года она говорила, что станет тренером по художественной гимнастике.



С самого раннего детства она совмещала балет и художественную гимнастику. Именно этот симбиоз и стал залогом ее будущего успеха и дал неоценимый опыт и колоссальный "багаж" знаний, который ей помогает и сегодня».



ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА



Альбина Дерюгина (в девичестве - Егорова) родилась 16 марта 1932 года в Макеевке (Донецкая область). Окончила Днепропетровский техникум физической культуры и Киевский институт физической культуры. Организовала собственную школу художественной гимнастики, спортсменки которой прославились на весь мир. В школе работает вместе с дочерью Ириной и внучкой Иришей Блохиной. Герой Украины, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Украины.