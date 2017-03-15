Кубок Дерюгиной: сюрпризов ждать не стоит, а шоу - будет

Во вторник в Киеве прошла пресс-конференция, посвященная 22-му Кубку Дерюгиной. Турнир, напомним, возвращается в украинскую столицу после 4-летнего перерыва и пройдет на этих выходных во Дворце спорта. В этом году турнир приурочен к юбилею одной из основательниц ХГ Альбины Николаевны Дерюгиной.

Объективно говоря, едва ли нас ждет интрига. Праздник гимнастики – да, безусловно. По словам организаторов, участие подтвердили 28 стран. К сожалению, поименного списка участниц пока нигде нет, но мы уже понимаем, что с большой долей вероятности турнир пропустят россиянки. Это традиция, сложившаяся исторически – украинки пропускают Гран-при в Москве, а россиянки – в Киеве. Как бы там ни было, команда Ирины Винер входит в элиту и без них состав участниц сильнейшим уже не будет. Соревнования станут ярче, если к составу присоединятся беларуски, болгарки, азербайджанки.

Кстати, если обернуться назад и вспомнить, то в последний раз россиянка выиграла Кубок Дерюгиной в 2012 году (последний на текущий момент). Это была Дарья Дмитриева, третий после Канаевой и Кондаковой (она перестала претендовать на поездку на ОИ в мае 2012) номер сборной. Участница от России Дмитриева была отлично встречена киевской публикой и заслуженно победила.

Однако для украинских любителей гимнастики состав участниц, пожалуй, не главное. Судя по тому, что на сегодняшний день уже проданы все билеты (организаторы не уточнили, касается ли это финалов или всех дней), во Дворце спорта будет аншлаг. Это совершенно неудивительно, учитывая популярность Ризатдиновой не только среди маленьких спортсменок, но и среди простых людей. Это, конечно, не показатель, но даже киевский таксист, с которым автор статьи ехала на пресс-конференцию, услышав о Ризатдиновой, собрался вести во Дворец спорта свою внучку.

Итак, в отсутствии основных соперниц, можно не сомневаться в уверенной, с большим отрывом, победе Анны Ризатдиновой. Кстати, Кубка Дерюгиной в Аниной коллекции наград еще нет. Наша гимнастка выступит впервые в этом сезоне с новой программой, подробности которой они с тренерами держат в секрете. Ризатдинова признаётся, что до сих пор не отошла от Игр в Рио и даже сама удивляется, что успела подготовить и начать отрабатывать новые упражнения. Анна говорит также, что предстанет в непривычном для себя, новом, более взрослом образе.

Из новшеств можно отметить, что с 2017 года в силу вступили новые правила и на Кубке Дерюгиной будут судить уже по ним.

Еще одним интересным моментом можно назвать смену поколений во многих ведущих сборных.

Ирина Дерюгина также сообщила, что соревнования в Киеве – первые, на которые приедет новый президент ФИЖ Моринари Ватанаби. С его именем тренер связывает многочисленные надежды. Она добавила, что организаторам было очень трудно готовить соревнования после перерыва.

Отдельный интерес для любителей ХГ представляет турнир юниорок. В украинской сборной сейчас есть несколько очень интересных детей с неплохим потенциалом, но пока общественности не известно, кто из них выступит в пятницу в Киеве.

Организаторы обещают красочный гала-концерт с сюрпризами.

Кристина ПОЛЬСКАЯ

Программа соревнований: