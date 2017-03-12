11-го марта в Риге, Латвия, завершилось многоборье, являющееся одновременно квалификацией в финалы в отдельных видах, на ежегодном Международном турнире «Балтийский обруч».

Украину на этом старте представляют две гимнастки — члены национальной сборной Украины: участница юниорского Чемпионата Европы и чемпионка Украины среди юниоров прошлого года Ева Мелещук, перешедшая в этом году в категорию сеньорок, и призер Чемпионата Киева 2016 Анна Собещакова.

Ева Мелещук показала в многоборье 4-ый результат (60,250), Анна Собещакова стала 9-ой (56,750).

Кроме того, Ева прошла во все четыре финала: обруч (4), мяч (8), булавы (4), лента (5), а Анна отобралась в два из четырех: обруч (8) и булавы (8).