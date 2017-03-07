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В турнире Балтийский обруч примут участие две украинские гимнастки

Соревнования пройдут в Риге 11-12 марта

  • 07.03.2017 15:19
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ukraine-rg.com.ua
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С 11 по 12 марта в Риге, Латвия, пройдет традиционный ежегодный Международный турнир «Балтийский обруч 2017».

Турнир известен и оригинален тем, что по окончании после гала-концерта художники дарят картины понравившимся им гимнасткам, а также выбирают «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс Элегантность».

От Украины на турнир заявлены две гимнастки, члены национальной сборной Украины Ева Мелещук и Анна Собещакова.

Информации о трансляции пока нет, но в предыдущие годы всегда была на сайте турнира.

Стартовые списки пока отсутствуют.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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