В турнире Балтийский обруч примут участие две украинские гимнастки

С 11 по 12 марта в Риге, Латвия, пройдет традиционный ежегодный Международный турнир «Балтийский обруч 2017».
Турнир известен и оригинален тем, что по окончании после гала-концерта художники дарят картины понравившимся им гимнасткам, а также выбирают «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс Элегантность».
От Украины на турнир заявлены две гимнастки, члены национальной сборной Украины Ева Мелещук и Анна Собещакова.
Информации о трансляции пока нет, но в предыдущие годы всегда была на сайте турнира.
Стартовые списки пока отсутствуют.
Источник — Федерация гимнастики Украины
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