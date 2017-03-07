В турнире Балтийский обруч примут участие две украинские гимнастки

С 11 по 12 марта в Риге, Латвия, пройдет традиционный ежегодный Международный турнир «Балтийский обруч 2017».

Турнир известен и оригинален тем, что по окончании после гала-концерта художники дарят картины понравившимся им гимнасткам, а также выбирают «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс Элегантность».

От Украины на турнир заявлены две гимнастки, члены национальной сборной Украины Ева Мелещук и Анна Собещакова.

Информации о трансляции пока нет, но в предыдущие годы всегда была на сайте турнира.

Стартовые списки пока отсутствуют.