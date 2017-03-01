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Наталья ГОДУНКО: «Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью и мечтаю»

Двукратная чемпионка мира рассказала о своей жизни после ухода из спорта

  • 01.03.2017 13:49
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Sport.ua. Наталья Годунко
© Sport.ua. Наталья Годунко

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Наталья Годунко рассказала, как после ее ухода изменилась гимнастика.

- Наталья, чего ждете от нового сезона в гимнастике?
- Будет интересно увидеть новые лица, замену прошлогодним чемпионам. Это касается многих стран, но ничего не поменялось только в сборной Украины: пока и Анна Ризатдинова, и Виктория Мазур остались на тех же местах. И не знаю пока, кто из младших девочек будет третьим номером, кто четвертым. На «Кубке Дерюгиной» (17-19 марта в киевском Дворце спорта. – Авт.) мы увидим подрастающее поколение, которое, возможно, скоро займет их места.

- В правилах нового олимпийского цикла акцент на работу с предметом, чем вы и славились. Вам это по душе?
- Изменения в лучшую сторону. Когда выступала я, было очень много элементов – около 50. Сейчас их так мало: всего два прыжка, два поворота, в целом – до 10 элементов. Много работы с предметом, но зачастую она совершенно не такая, какой владела я. У нас славились большие броски – высокие, амплитудные, различные акробатические элементы, которые повторялись: по 3-4 кувырка. Сегодня это не ценится, элементы должны меняться. Много мелкой работы, которую я практически не умею делать. Приходится ее учить для мастер-классов. А если буду преподавать старое, меня больше не пригласят. Мне даже интересно соединять новое с тем, что уже знаю – получается совершенно другое.

- У наших есть сложности в адаптации к новым правилам?
- Девочки усложнили программу, по сравнению с предыдущим годом. Немножко все идет медленно, но хорошо, что идет и развивается. Плюс не все в начале сезона могут выступать на 70%, а делают процентов 40. Но есть исключения: никто не ожидал, что на Гран-­при в Москве одна из сестер Авериных – Дина – выиграет у Александры Солдатовой, которая уже достаточно давно выступает на мировой арене (все трое – 18-летние представительницы России, Солдатова – двукратная чемпионка мира в команде – Авт.). Поэтому будем ждать «Кубок Дерюгиной», где мы сможем уже более подробно оценить выступление украинок и их готовность к этому сезону.

- Как много внимания у нас уделяют работе с предметом?
- Я со сборной не работаю, поэтому не могу сказать, как у них. Когда я была маленькой, все наши разминки – «американка», урок на полу – выполнялись без предмета. Сейчас, когда преподаю, все разминки с девочками делаю с предметом: ловкость нужно вырабатывать с детства. Для совсем маленьких самое простое – перебросики, перекатики. Старшие работают по усложненной программе, когда берется по два предмета. Кажется, что мелкая работа легче, но именно на ней мы и ошибаемся. Нужны сильная концентрация и координация. Этому надо уделять практически 80% тренировки, каждый день разминки и даже распрыжки выполнять с предметом.

- Ирина Дерюгина говорила, что видит вас одной из своих продолжательниц. Получали предложение поработать со сборной?
- И не раз. Но пока я отказываюсь. Альбина Николаевна Дерюгина всегда говорила: если хочешь быть хорошим тренером, должен сначала научиться работать с самыми маленькими. Я последовала ее совету. Работаю и с 4-летними, где ребенка нужно научить с самого нуля: в какой форме приходить в зал, как держать ножки в шестой позиции, как вращать скакалочку. И с теми, кто ходит просто для себя, для здоровья – это совсем другое направление, другой характер, и у их родителей в том числе. Есть и старшие, которым за 20-25. Имею дело и с более профессиональными гимнастками, когда выезжаю на мастер-классы в Италию, США, Мексику. Когда дети уже многое умеют, нужно включать другую фантазию, чтобы их заинтересовать. Это очень необычно. Если работать в сборной, то там дети уже подготовлены на 50-60%, а остальное нужно просто доводить до высшего уровня. На тех, кто не хочет быть профессионалами, но хотят иметь минимальный результат, тратится больше времени, больше объяснений. Должно быть огромное терпение, желание и любовь, чтобы донести ребенку информацию и при этом не кричать, не оскорблять, не унижать, чтобы он остался с нормальной психикой, был счастливый и родители были довольны.

А в дальнейшем хочу открыть школу, но пока не знаю, в какой стране. Сейчас в плавающем состоянии: могу уехать в любой момент, меня ничего не держит. Если б была школа, то мастер-классов уменьшилось бы на десяток. А так каждый месяц куда-то лечу. И в Украине помогаю девочкам, тренерам, приезжаю на соревнования, и тренеры рассказывают мне что-­то новое. Я не прячу свой опыт и обязательно им делюсь, потому что хочу, чтобы Украина была на высших ступенях во всем мире. И также хочу помогать клубам в других странах, которые хотят стать лучше.

- Какие впечатления от этих поездок?
- За границей везде принимают хорошо. Лучший прием у меня был в Мексике, где проводили невероятный мастер-класс: сделали футболки, плакаты, журналы, дипломы, аккредитации. Я тогда, наверное, первый раз почувствовала, что я звезда. До этого у меня спрашивали: «В Мексике разве есть гимнастика?» А там было очень много детей. Две тренировки в день по четыре часа: утром и вечером приходило по сто человек. И глаза у всех горели. У них безумная энергетика, все счастливые, довольные, хоть им было и тяжело. В США глаза у детей были какие­то погасшие, всех нужно было заставлять, не было задорности, которую я увидела в Мексике. В Италии тоже был замечательный мастер-класс: очень сильные и трудолюбивые девочки. И в Австралию влюбилась после того, как шикарно они меня приняли и показали несколько городов.

В других странах гимнастки еще и учиться успевают, не так, как у нас. Нужно обязательно уметь заниматься профессионально и при этом развиваться разносторонне: знать какой­-то минимум по школе, изучать языки, даже обучаться мейк-апу. Девочки, когда выступают, практически всегда самостоятельно делают макияж. Сейчас и самому можно насмотреться в соцсетях, как это делать. В мое время ничего этого не было. И со стороны тренера должна быть подача, чтобы девочки это умели. И прическа, и внешний вид, даже то, как они должны выглядеть на банкетах после соревнований – чтобы это было стильно, красиво, чтобы девочки презентовали себя с высоко поднятой головой.

- В качестве кого в этом году участвуете в «Кубке Дерюгиной»?
- Недавно встретились с Иришей Блохиной, и она попросила помочь в работе с детками для показательных выступлений. С ее подходом к людям ей невозможно отказать. И еще я готовлю свой показательный номер, тоже благодаря Ирише. Мы согласовали песню, подобрали постановщиков. Это будет что-то новое, совершенно отличающееся от гимнастики. Думаю, этот номер запомнится для многих надолго.

Репетировать сложно: мешает гимнастика в танцах, руки мешают, осанка не такая, как должна быть. Ты привык, что если тело расслаблено, то расслаблен и изнутри, а в танце, в контемпе – совсем по-другому.

- Альбина Николаевна на «Кубке» празднует 85-летие. Чему вы лично у нее научились?
- Я учусь у нее каждый день. Недавно мы встретились в Лос-Анджелесе, где были соревнования. Я к ней подхожу и говорю: «У вас же скоро юбилей». А она отвечает: «Да, мне 58!» Юмор, говорю, не потеряли, а она: «Нет, конечно! А еще я научилась быть мудрее». – «Куда еще мудрее?» – «Теперь я в свою мудрость добавила немножко хитреца». Спросила у нее, не жалеет ли она, что столько лет отдала художественной гимнастике и не вышла второй раз замуж, не посвятила время себе. И она, не раздумывая, сказала: «Нет. Потому что это – мое предназначение». Это самая мудрая женщина, которую я встречала. Она и мама, и бабушка, с ней можно поговорить. Попросила оставить ей номер: «Как же это, мне надо хотя бы вас с днем рожденья поздравлять, знать, где вы, что у вас». Я ей восхищаюсь и хочу, чтобы она с нами была как можно дольше.

- Вы человек активный. Какое новое увлечение?
- Ой, увлечений все больше и больше. Я не перестаю все пробовать. Последнее – бадминтон. Первый раз играла год назад на Мальдивах, и мне так понравилось! До этого я пробовала играть в большой теннис. Было очень сложно: тяжелая ракетка, даже детская была для меня тяжелой. Потом – в сквош. Он достаточно резкий. У меня есть небольшие проблемы с шеей, поэтому надо быть аккуратной. Потом – настольный теннис. Но там настолько быстро надо схватывать, и у меня мозг в момент спортивного действия сильно напрягается. А я люблю, чтобы в спорте голова отдыхала от будней, увлекалась другим, и при этом чтобы я не была слишком перенапряженной. А в бадминтоне и воланчик легкий, и ракетка. И тренер такой замечательный попался! Еще я плаваю и потом видео пересылаю Олегу Лисогору: «Ну что, как мои результаты, какая оценка?» Он подсказывает, предлагает потренировать. Так что он уже ждет, когда я войду в форму, чтобы поплавать. Ну, и фитнесом обязательно занимаюсь.

- Вы еще и на вертолете летали!
- Да, вертолет у меня уже давно был в голове. В Майами у меня был мастер-класс, а потом я отдыхала, встретилась с друзьями, которые туда переехали, и исполнила свою мечту. Сначала было страшно, особенно когда вертолет поднимался. Но над Майами летать – одно удовольствие, там очень красивые заливы.

- А что это был за эксперимент с игрой на барабанах?
- Это было в Мексике. Марио, муж владелицы клуба Моники, в котором я работала, увлекается барабанами: для него это разрядка после рабочего дня. Я жила у них в доме, и как-то он говорит: «Давай попробуем, ты должна немножко отдохнуть»«. У меня был очень тяжелый график – по 8 часов в зале. Предупредила его, что я никогда не играла, но меня все-таки посадили за барабаны. Теоретически я все понимаю, но, оказывается, у меня полностью отсутствует слух и чувство ритма (смеется). Как я вообще выступала, не знаю! Но это так захватывает и затягивает! И после того, как я поиграла около часа, я начала уже слышать, где какой акцент, когда точно надо ударить, как правильно держать эти палочки. И я понимаю, что если заниматься этим с детства, можно развить и слух, и чувство ритма, а петь, мне кажется, может большая часть населения. Я сторонник того, чтобы ребенок развивался разносторонне. Я петь вообще не могу и белой завистью завидую тем, кто делает это красиво.

- Вы еще и ценительница балета. За рубежом тоже смотрели?
- Да, была и в Сан-Франциско, и в Сиэтле, и в Италии. Где ни бываю и где есть сезон и хорошие спектакли, я стараюсь попасть. Я обожаю живую музыку. И могу сказать, что наш оперный театр в Киеве – очень красивый внутри. А в том же Сан-Франциско, хоть это и мой любимый город, очень красочный сам по себе, театр оказался таким холодным, просто ледяным! Нет там ничего загадочного, мистического. Поэтому с удовольствием хожу в наш театр, где можно еще и послушать замечательный оркестр.

- Как вам удается так полноценно и насыщенно жить?
- Я всегда хотела после спорта жить так, как я хочу. Мне говорили, что это невозможно, но на самом деле все реально. Я ставлю перед собой цели, которых даже не было в спорте: я никогда не мечтала о победах, кроме, разве что, «Кубка Дерюгиной». Сейчас я расписываю всю неделю. Люблю поспать, и мой график начинается больше со второй половины дня. Но когда нужно, я начинаю день с семи-восьми. Тем более сейчас репетиции. Еще у меня есть собака Пенелопа, за которую несу ответственность: должна ее выгуливать, кормить, играть с ней. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью и мечтаю. Понимаю: когда будет семья, я не смогу столько ездить – у меня будет ответственность перед детьми, мужем. Я легко могу отказаться от мастер-классов и поездок. На первом месте у меня стоит семья, а не моя вторая профессиональная карьера. У каждого, конечно, по-разному, но в моем понимании у женщины в приоритете – семья. И когда придет время, я перестроюсь.

Источник — Сегодня Спорт

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