Украинки привозят золото с Международного турнира в Израиле

25 февраля, в израильском городе Нес-Циона завершился ежегодный Международный турнир.
Украина на этом турнире представлена членами сеньорской сборной Украины Викторией Фотиевой, Анной Собещаковой и Юлией Ольховской, а также членом юниорской сборной Кристиной Пограничной.
Кристина Пограничная блестяще справилась со всеми четырьмя программами и завоевала 6 золотых медалей: обруч (16.200), мяч (15.400), булавы (15.300), лента (14.750), многоборье среди всех юниорок, многоборье среди юниорок 2003 г.р (61,650).
В категории сеньорок Виктория Фотиева показала второй результат в многоборье (55.850), Анна Собещакова стала четвертой (52.550), Юлия Ольховская — пятой (52.100).
В отдельных видах многоборья Анна Собещакова показала лучший результат с обручем (15.550) и стала третьей в упражнении с булавами (14.300).
Виктория Фотиева стала третьей в упражнении с мячом (14.100) и завоевала золото с булавами (14.900) и лентой (14.200).
Юлия Ольховская завоевала бронзу в упражнении с мячом (14.100) и лентой (13.200).
Пресс-служба ФГУ, Балашова Татьяна
Источник — Федерация гимнастики Украины
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