Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украинки привозят золото с Международного турнира в Израиле

В израильском городе Нес-Циона завершился ежегодный Международный турнир

  • 27.02.2017 07:57
  • 104 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ukraine-rg.com.ua, Кристина Пограничная
© ukraine-rg.com.ua, Кристина Пограничная

25 февраля, в израильском городе Нес-Циона завершился ежегодный Международный турнир.

Украина на этом турнире представлена членами сеньорской сборной Украины Викторией Фотиевой, Анной Собещаковой и Юлией Ольховской, а также членом юниорской сборной Кристиной Пограничной.

Кристина Пограничная блестяще справилась со всеми четырьмя программами и завоевала 6 золотых медалей: обруч (16.200), мяч (15.400), булавы (15.300), лента (14.750), многоборье среди всех юниорок, многоборье среди юниорок 2003 г.р (61,650).

Результаты 1

Результаты 2

Результаты 3

В категории сеньорок Виктория Фотиева показала второй результат в многоборье (55.850), Анна Собещакова стала четвертой (52.550), Юлия Ольховская — пятой (52.100).

В отдельных видах многоборья Анна Собещакова показала лучший результат с обручем (15.550) и стала третьей в упражнении с булавами (14.300).

Виктория Фотиева стала третьей в упражнении с мячом (14.100) и завоевала золото с булавами (14.900) и лентой (14.200).

Юлия Ольховская завоевала бронзу в упражнении с мячом (14.100) и лентой (13.200).

Результаты 1

Результаты 2

Результаты 3

Пресс-служба ФГУ, Балашова Татьяна

Источник — Федерация гимнастики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.