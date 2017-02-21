Украинские гимнастки выступят на международном турнире Израиле

Среди участниц заявлены члены сеньорской сборной Украины Анна Собещакова, Виктория Фотиева и Юлия Ольховская, а также член юниорской сборной Кристина Пограничная.
Соревнования будут проходить несколько дней, и медали будут разыгрываться только в многоборье. Сборная будет выступать на ковре лишь 25 числа.
С гимнастками в качестве тренера и судьи поедут финалистки Олимпиады-2016 Валерия Гудым и Алена Дмитраш.
Информации о трансляции нет, скорее всего, ее не будет.
Источник — Федерация гимнастики Украины
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