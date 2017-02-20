19 февраля на Международном турнире в Венгрии «Gracia Fair Cup 2017″ проходили финалы в отдельных видах.

Украинские гимнастки, выступавшие на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики, завоевали 6 медалей в финалах, а в целом с соревнований наши грации привезут в Украину 5 золотых и 4 серебряных медали.

Кристина Пограничная, одна из лучших юниорок нашей страны, накануне ставшая победительницей в многоборье среди юниорок, к сожалению, допустила несколько ошибок в финалах с обручем и мячом, но высокая трудность упражнений и качество исполнения позволили завоевать юной грации 2 серебряных медали.

Юная Екатерина Демиденко (2004 г.р.), воспитанница Бессоновых, великолепно справилась со своим упражнением с булавами и стала лучшей в этом финале.

Юная грация из Днепра Анастасия Валентирова достаточно уверенно справилась со своим упражнением с лентой, завоевав в этом виде серебряную медаль.

Яна Ярош, ставшая серебряным призером многоборья среди сеньорок на этом старте, прошла в один финал — с обручем, где выступила очень уверенно, завоевав золотую медаль.

Ева Мелещук, победительница многоборья, прошла в 3 финала: мяч, булавы и лента. К сожалению, в финалах с мячом и булавами юной грации подняться на пьедестал не удалось, однако блестяще выполненное упражнение с лентой принесло украинке ее вторую золотую медаль с этого старта.

Пресс-служба ФГУ, Балашова Татьяна