17 февраля начались соревнования на ежегодном Международном турнире в Будапеште Gracia Fair Cup, 18 февраля по результатам четырех выступлений были определены победительницы и призеры в многоборье.

Напоминаем, что Украина представлена на этом старте двумя сеньорками, членами сборной Украины – Евой Мелещук и Яной Ярош, которые выступают в категории FIG.

В многоборье среди сеньорок с суммой баллов 60,700 победила Ева Мелещук, Яна Ярош уступила подруге по команде всего 0,05 и заняла почетное второе место (60,650). Кроме того, Яна отобралась в финал с обручем (1), а Ева – в финалы с мячом (4), булавами (1) и лентой (3).

В категории FIG выступают и четыре украинские юниорки: Кристина Пограничная (сборная), Анастасия Валентирова (Днепр), Екатерина Демиденко и Виктория Денисенко (Киев, «Школа Дерюгиных»).

Кристина Пограничная стала лучшей среди всех юниорок с суммой баллов 57,700, Анастасия Валентирова осталась в шаге от пьедестала – 4 место (53,650). Екатерина Демиденко показала 5-ый результат (52,050), Виктория Денисенко, допустившая ряд ошибок, — лишь 13-ый (46,400).

В финалах с обручем и мячом мы увидим Кристину Пограничную, показавшую лучший результат в квалификации, в финал с булавами прошла Екатерина Демиденко (1), а в финал с лентой – Анастасия Валентирова (3).

