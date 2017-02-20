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Украинки победили в многоборье на соревнованиях в Венгрии

18 февраля по результатам четырех выступлений были определены победительницы и призеры в многоборье

  • 20.02.2017 13:27
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Украинки победили в многоборье на соревнованиях в Венгрии
17 февраля начались соревнования на ежегодном Международном турнире в Будапеште Gracia Fair Cup, 18 февраля по результатам четырех выступлений были определены победительницы и призеры в многоборье.
 
Напоминаем, что Украина представлена на этом старте двумя сеньорками, членами сборной Украины – Евой Мелещук и Яной Ярош, которые выступают в категории FIG.
 
В многоборье среди сеньорок с суммой баллов 60,700 победила Ева Мелещук, Яна Ярош уступила подруге по команде всего 0,05 и заняла почетное второе место (60,650). Кроме того, Яна отобралась в финал с обручем (1), а Ева – в финалы с мячом (4), булавами (1) и лентой (3).
 
 
В категории FIG выступают и четыре украинские юниорки: Кристина Пограничная (сборная), Анастасия Валентирова (Днепр), Екатерина Демиденко и Виктория Денисенко (Киев, «Школа Дерюгиных»).
 
Кристина Пограничная стала лучшей среди всех юниорок с суммой баллов 57,700, Анастасия Валентирова осталась в шаге от пьедестала – 4 место (53,650). Екатерина Демиденко показала 5-ый результат (52,050), Виктория Денисенко, допустившая ряд ошибок, — лишь 13-ый (46,400).
 
 
В финалах с обручем и мячом мы увидим Кристину Пограничную, показавшую лучший результат в квалификации, в финал с булавами прошла Екатерина Демиденко (1), а в финал с лентой – Анастасия Валентирова (3).
 

Источник — Федерация гимнастики Украины

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