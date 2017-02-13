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Украинки завоевали 9 золотых медалей на турнире Мисс Валентин 2017

4 медали высшей пробы в нашу копилку принесла Кристина Пограничная

  • 13.02.2017 16:56
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ukraine-rg.com.ua
© ukraine-rg.com.ua

Вчера на Международном турнире Мисс Валентин завершился финальный день. Он оказался весьма успешным: наши грации завоевали 7 золотых медалей, 3 серебряных и 1 бронзовую.

Соревновательный день традиционно открывали юниорки.

В финале с обручем Украину представляли члены сборной Украины Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная. Обе гимнастки хорошо справились со своими программами: Кристина открыла медальный зачёт «золотом», получив при этом самую высокую оценку среди юниорок за все соревновательные дни (16.900), а Виктория заняла достойное 5 место (14.900).

В финале с мячом Украина была представлена гимнасткой из Днепра Анастасией Валентировой и харьковчанкой Николь Красюк. К сожалению, обе гимнастки допустили ошибки, что лишило их возможности бороться за медали: 5 результат у Николь (13.500) и 7 место у Анастасии (13.300).

Финал с булавами оказался для наших юных граций самым успешным: Кристина Пограничная не оставила малейшего шанса соперницам (16.150) и забрала ещё одно «золото» в копилку украинской команды, а Николь Красюк получила «серебро» с достойным результатом в 14.700 балла.

Но и на этом юниорки не перестали удивлять: в финале с лентой Кристина Пограничная (15.400) заработала ещё одну, третью золотую медаль за сегодня, а гимнастка из Днепра Анна Галасюк — бронзовую (13.650).

Медалями нас продолжили радовать сеньорки.

В финале с обручем Алёна Дьяченко произвела настоящий фурор среди всех поклонников художественной гимнастики: девушка только перешла на программу мастеров спорта, а уже смогла завоевать свою первую золотую медаль на Международном турнире с рекордной для себя оценкой 17.000! Виктория Мазур тоже удивила зрителей невероятными эмоциями, единством с музыкой и потрясающими элементами. Оценка 16.650 позволила Вике занять заслуженное второе место.

Финал с мячом оказался не таким удачным для Виктории Мазур: было допущено несколько ошибок (14.600), поэтому наша грация смогла лишь замкнуть пятёрку лидеров.

В финале с булавами снова блистала наша Алёна Дьяченко: оценка 16.300 — высокая планка для соперниц, выше смогла подняться только достойная представительница Казахстана Сабина Аширбаева. В итоге Алёна на втором месте, и это ещё одна медаль в копилку нашей сборной. Яна Ярош, увы, в этом финале допустила несколько мелких потерь в своей, безусловно, зрелищной программе (14.450), но это не помешало публике оценить всю сложность её упражнения.

Финал с лентой, к сожалению, не стал медальным, но наши грации Алёна Дьяченко (12.350) и Виктория Мазур (14.350) боролись до последнего и дарили зрителям удовольствие от своих выступлений.

Следом за сеньорками-личницами в третий раз со своим упражнением с 10 булавами выступили юниорки-групповички. Несмотря на допущенные сегодня ошибки (14.750), планка, установленная в первый день, оказалась непостижимой для соперников — наши девочки лидировали с невероятным отрывом в 4 балла с суммой за 3 выступления 46.450. Дальше — лучше!

Завершали соревнования наши сеньорки-групповички. Они также получили достойные баллы: 15.200 в финале с 5 обручами и 16.450 в финале с 2 скакалками и 3 мячами. Таким образом, они увезут с собой в Украину ещё два комплекта золотых медалей.

В итоге украинские гимнастки завоевали на Мисс Валентин по итогам трех дней 9 золотых медалей, 3 «серебра» и 2 «бронзы»! 4 золотых медали в нашу копилку принесла юная Кристина Пограничная (многоборье, обруч, булавы и лента). Юниорка Анастасия Валентирова стала третьей в многоборье, а юные Николь Красюк и Анна Галасюк стали второй и третьей в финалах с булавами и лентой соответственно. Виктория Мазур стала лучшей в многоборье среди сеньорок, а также завоевала серебро в финале с обручем. Алена Дьяченко показала лучший результат в финале с обручем и завоевала серебро в финале с булавами. Юниорки-групповички лидировали в многоборье по сумме трех выступлений, а сеньорки-групповички завоевали 2 золота в финалах.

А в завершение Виктория Мазур стала Мисс Валентин 2017.

Источник — Федерация гимнастики Украины

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