11-го февраля в Эстонии на Международном турнире Мисс Валентин завершилась квалификация в финалы в отдельных видах (она же многоборье) среди сеньорок и юниорок.

Соревновательный день своими выступлениями открывали юниорки-личницы.

Кристина Пограничная, гордость львовской школы гимнастики, сегодня удивила зрителей своими зажигательными булавами (15.250) и лентой под современный хит Rag’n’Bone Man «Human» (13.550). В результате Кристина показала лучший результат среди всех юниорок, приехавших на турнир (57.500). Также юная грация прошла в финалы с обручем, булавами и лентой с первым квалификационным результатом.

Анастасия Валентирова прекрасно справилась со своей программой с обручем (14.350), но допустила помарки в упражнениях с булавами (12.750) и лентой (12.200). Среди всех юниорок она показала третий лучший результат, а в своей возрастной категории (2003 г.р.) — второй (54.050). Завтра мы увидим юную грацию в финале с мячом.

Виктория Оноприенко допустила по одной ошибке в упражнениях с булавами (13.800) и лентой (12.150). С суммой 51.700 Вика показала 8 результат среди всех юниорок на турнире и 6 — в своей возрастной категории (2003 г.р.). Завтра мы увидим её в финале с обручем.

Александра Яремчук достаточно успешно выступила со своими зажигательными булавами (14.050), но допустила много ошибок в ленте (11.000). Среди всех юниорок Саша — девятая, однако в своей возрастной категории (2002 г.р.) она показала третий результат (50.950).

Влада Никольченко сегодня, увы, не смогла повторить вчерашнего успеха: оценки 12.550 и 11.050 за булавы и ленту соответственно позволили Владе лишь замкнуть десятку юниорок с суммой (50.900), хотя в своей возрастной категории (2002 г.р.) она показала четвертый результат.

Анна Галасюк допустила потерю в упражнении с булавами (12.350), но справилась с лентой (12.650). Итоговая сумма 49.050 оставила юную представительницу Днепра на 14 строке турнирной таблицы. Однако завтра Аня будет представлять Украину в финале с лентой.

Восходящая звезда харьковской школы гимнастики Николь Красюк (2004 г.р.), выступавшая на этом турнире только с тремя видами, сегодня очень уверенно справилась с булавами (14.150) и неплохо выступила с лентой (12.450). Завтра мы увидим Николь в финале с мячом и булавами.

Во второй половине своими выступлениями нас порадовали сеньорки-личницы.

Виктория Мазур всех сразила наповал своей уверенностью и эмоциями: высокие для начала сезона оценки за булавы (15.600), ленту (15.800) и суммарный результат 64.750 позволил Вике обойти сильных представительниц Беларуси и Эстонии в борьбе за золото. Также Виктория прошла в финалы с обручем, мячом и лентой.

Нежная Алёна Дьяченко поразила чистотой исполнения: девушка только перешла на программу мастеров спорта, а уже составляет достойную конкуренцию мировым лидерам — 4 место в многоборье с суммой 61.800 (16.950 — булавы и 15.250 — лента) и попадание в финалы с обручем, булавами и лентой. Браво, Алёна!

Представительница Одессы, лучезарная Яна Ярош, зажгла зал своей новой композицией с булавами (15.650), но допустила ошибки в упражнении с лентой (12.450). Итоговый результат Яны — 53.700 и 14 позиция в многоборье. Завтра мы увидим Яну в финале с булавами.

Радовать Украину продолжили юниорки-групповички: чистое выступление под зажигательную музыку никого не оставило равнодушным (15.950). В итоге по сумме баллов за два выступления (31.700) девочки показали лучший результат. Завтра мы еще раз увидим их потрясающее упражнение с булавами в финале.

Не отстают и групповички-сеньорки — хорошо исполненное новое упражнение с 2 скакалками и 3 мячами под композицию Lady Gaga «Marry the night» (15.450) и сумма баллов 30.750 позволили девочкам занять первую строку турнирной таблицы. Так держать! Кроме того, завтра наши грации выступят в обоих финалах (5 обручей и 3 мяча/2 скакалки).

12-го февраля в Эстонии пройдут финалы в отдельных видах, на которых выступят лучшие из лучших.