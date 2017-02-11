Украина представлена на этом турнире множеством гимнасток, которые приехали опробовать свои программы по новым правилам перед более крупными стартами.

В первой половине дня выступали юниорки. Нашу страну на этих соревнованиях представляют 7 юниорок, все являются победительницами и призерами международных и национальных турниров: члены юниорской сборной Кристина Пограничная, Влада Никольченко и Виктория Оноприенко, сильные гимнастки из Днепра Александра Яремчук, Анастасия Валентирова и Анна Галасюк, а также юная гимнастка из Харькова Николь Красюк.

Виктория Оноприенко (2003 г.р.) прекрасно справилась с обручем, получив высокие 14,950 — с такой оценкой она имеет высокие шансы на попадание в финал. Однако, к сожалению, в упражнении с мячом Виктория допустила ряд серьезных ошибок (10,800).

Влада Никольченко, выступающая на этом старте и в личной, и в групповой программе, неплохо справилась со своими упражнениями, получив 14,200 с обручем и 13,100 с мячом.

Кристина Пограничная блестяще справилась со своей сложнейшей программой с обручем, получив самую высокую оценку среди юниорок за сегодняшний день (15,350), однако допустила досадную потерю на прыжке в упражнении с мячом (13,350).

Александра Яремчук из Днепра достаточно успешно справилась с обеими программами, получив 12,650 за упражнение с обручем и 13,250 за упражнение с мячом.

Еще одна гимнастка из Днепра Анна Галасюк также достаточно уверенно справилась со своими невероятно красивыми программами, получив 12,700 за упражнение с обручем и 11,950 за упражнение с мячом.

Анастасия Валентирова, выступавшая в группе С, выступала сегодня только с мячом (остальные 3 вида гимнастки этой группы будут делать завтра). За свое прекрасное выступление Настя получила высокие 14,750 и шанс на попадание в финал.

Николь Красюк, юная гимнастка из Харькова, также выступала в группе С и выступила лишь с мячом. Уверенное выступление позволило получить ей оценку 14,100.

По результатам дня Кристина Пограничная занимает второе место в многоборье среди всех юниорок, Влада Никольченко — третье. Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко имеют шансы пройти в финал с обручем, Анастасия Валентирова и Николь Красюк — в финал с мячом. Однако еще не все гимнастки (а именно гимнастки группы С) выступили с обручем и мячом, поэтому только завтра будет окончательно будет известно, кто пройдет в финалы.

Сеньорская сборная Украины представлена на этом старте тремя «личницами»: Викторией Мазур, Аленой Дьяченко и Яной Ярош.

Первой из наших сеньорок выступала Яна Ярош. К сожалению, она допустила ряд ошибок в своих сложнейших программах с обручем и мячом, однако после упражнения с мячом она была награждена одними из самых громких аплодисментов (11,900 — обруч; 13,700 — мяч). В многоборье гимнастка занимает на данный момент 20-ую позицию.

Алена Дьяченко очень уверенно выступила с обручем, получив вторую лучшую оценку с этим предметом на соревнованиях (16,600) и отобралась в финал в этом виде. К сожалению, с мячом гимнастка допустила несколько потерь (13,000). В многоборье по результатам двух видов Алена шестая.





Виктория Мазур уверенно и без потерь прошла оба вида. За свое упражнение с обручем второй номер сборной получила 16,450 — это четвертая лучшая оценка на турнире с этим предметом — и прошла в финал. Еще лучше грация выступила с мячом, получив 16,900 и пройдя в финал с этим предметом с 1-м квалификационным результатом.







Виктория Мазур уверенно и без потерь прошла оба вида. За свое упражнение с обручем второй номер сборной получила 16,450 — это четвертая лучшая оценка на турнире с этим предметом — и прошла в финал. Еще лучше грация выступила с мячом, получив 16,900 и пройдя в финал с этим предметом с 1-м квалификационным результатом.



Юниорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Влады Никольченко, Татьяны Довженко, Марии Высочанской, Мариолы Боднарчук и Алины Сидак блестяще выступила с 10 булавами, получив высокие 15,750. Юные грации занимают уверенное первое место после первого дня.

Сеньорская сборная команда в групповых упражнениях в составе Евгении Гомон, Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Валерии Ханиной и Дианы Мижерицкой также неплохо справилась со своей сложной программой с 5 обручами. Получив 15,300, девушки занимают промежуточное первое место после первого дня.

Татьяна БАЛАШОВА