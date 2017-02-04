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Украинские гимнастки отправятся на турнир Мисс Валентин 2017

С 10 по 12 февраля в эстонском Тарту пройдет ежегодный международный турнир

  • 04.02.2017 22:03
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ЗАЯВЛЕНЫ:
- Сеньорки: Виктория Мазур, Алена Дьяченко, Яна Ярош
- Юниорки (сборная): Виктория Оноприенко (2003), Кристина Пограничная (2003), Влада Никольченко (2002)
- Юниорки (Днепр): Александра Яремчук (2002), Анна Галасюк (2003), Анастасия Валентирова (2003) + Николь Красюк  (Харьков, 2004)

- Юниорская сборная команда в групповых упражнениях: Татьяна Довженко, Алина Сидак, Анастасия Пономарцева, Мария Высочанская и Мариола Боднарчук (возможно изменение состава)
- Сеньорская сборная команда в групповых упражнениях: Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Диана Мижерицкая, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Дарья Кобец

Источник — Федерация гимнастики Украины

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