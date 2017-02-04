Украинские гимнастки отправятся на турнир Мисс Валентин 2017

ЗАЯВЛЕНЫ:
- Сеньорки: Виктория Мазур, Алена Дьяченко, Яна Ярош
- Юниорки (сборная): Виктория Оноприенко (2003), Кристина Пограничная (2003), Влада Никольченко (2002)
- Юниорки (Днепр): Александра Яремчук (2002), Анна Галасюк (2003), Анастасия Валентирова (2003) + Николь Красюк (Харьков, 2004)
- Юниорская сборная команда в групповых упражнениях: Татьяна Довженко, Алина Сидак, Анастасия Пономарцева, Мария Высочанская и Мариола Боднарчук (возможно изменение состава)
- Сеньорская сборная команда в групповых упражнениях: Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Диана Мижерицкая, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Дарья Кобец
Источник — Федерация гимнастики Украины
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