Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анна Ризатдинова в турнире LA Lights 2017 участия не примет

В ближайшие выходные в Лос-Анджелесе пройдет традиционный ежегодный Международный турнир

  • 26.01.2017 21:37
  • 104 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Федерация гимнастики Украины
© Федерация гимнастики Украины
От Украины на турнир поехали две юниорки: серебряный призер Чемпионата Украины среди юниорок Влада Никольченко (2002 г.р.) и победительница Спартакиады Виктория Оноприенко (2003 г.р.)
 
В категории сеньорок Украину представят опытная Виктория Мазур, чемпионка Украины среди юниорок Алена Дьяченко, которая с этого года перешла в категорию сеньорок, а также серебряный призер Кубка Украины Яна Ярош.
 
Конкуренцию нашим грациям составят лучшие гимнастки сборной Беларуси.
 
Победительница прошлогоднего турнира Анна Ризатдинова участие в соревнованиях не примет.
 
Турнир не транслируется.

Источник — Федерация гимнастики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.