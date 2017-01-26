Анна Ризатдинова в турнире LA Lights 2017 участия не примет

От Украины на турнир поехали две юниорки: серебряный призер Чемпионата Украины среди юниорок Влада Никольченко (2002 г.р.) и победительница Спартакиады Виктория Оноприенко (2003 г.р.)
В категории сеньорок Украину представят опытная Виктория Мазур, чемпионка Украины среди юниорок Алена Дьяченко, которая с этого года перешла в категорию сеньорок, а также серебряный призер Кубка Украины Яна Ярош.
Конкуренцию нашим грациям составят лучшие гимнастки сборной Беларуси.
Победительница прошлогоднего турнира Анна Ризатдинова участие в соревнованиях не примет.
Турнир не транслируется.
Источник — Федерация гимнастики Украины
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