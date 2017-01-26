Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чего ждать от сезона в художественной гимнастике

Новые правила, уход Кудрявцевой, Ризатдинова и возвращение Кубка Дерюгиных

  • 26.01.2017 13:00
  • 203 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vogue.ua. Анна Ризатдинова
© vogue.ua. Анна Ризатдинова

Обозреватель Sport.ua рассказывает об интригах, которые ожидают любителей художественной гимнастики в предстоящем сезоне.

Совсем скоро в Лос-Анджелесе пройдут первые соревнования сезона. Что нам ждать от стартов – 2017? В целом, в художественной гимнастике интриги практически нет последние лет 20.

Первое и самое значимое – новые правила. Отменяются карточки, это значит, что судьи оценивают только то, что по факту выполнила спортсменка. То есть, аргументы, что в карточке был элемент на 2 балла, гимнастка его пропустила, с виду все чисто, и отставание от соперницы справедливо, уже не сработают. Теперь любой болельщик, вооружившись брошюрой с правилами, теоретически сможет подсчитать оценку. Также увеличивается количество рисков (это должно добавить зрелищности), изменены стоимости элементов. Сейчас спортсменки могут набирать баллы тем, что лучше получается, нет ограничений на элементы тела и риски.

Второе – уход Кудрявцевой. Весь прошлый цикл Яна была лидером, но из-за ошибки с булавами стала лишь второй на Олимпиаде. Ей всего 19 и, казалось бы, она вполне может протянуть еще 4 года до Игр в Токио. Но, увы. Последние 2 года спортсменка лечила стопу, перенесла череду непростых операций, но окончательно так и не поправилась. В начале года появилась официальная информация о том, что Кудрявцева покидает большой спорт. Для мира ХГ это большая потеря, независимо от отношения к ее постоянным 19 баллам. Талантливая, не похожая на других, спортсменка так и не реализовала свой потенциал и за это действительно обидно. Кудрявцева внесла свой вклад, свои определенные тенденции в развитие гимнастики. Сейчас я вспоминаю, как на ЧМ-2013 в Киеве тренеры обсуждали специфичное строение Яниных стоп и они уже тогда говорили, что когда она подрастет вверх, то могут начаться проблемы. Именно с роста все и началось. Если это было понятно тогда, то, возможно, травму можно было предотвратить?

Третьим номером у русских считается Саша Солдатова, ученица Анны Шумиловой. Можно не сомневаться, что уже скоро ей дадут медальный кредит на первых стартах, расхвалят в прессе и поднимут на пьедестал. Если она сможет удержаться в топе, то ее ждет прогнозируемое будущее.

Ну а лидером российской сборной (и автоматически мировым), видимо, будет олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. Никакой информации о завершении карьеры от нее и ее тренеров не поступало. Она весь прошлый цикл проходила не слишком уверенно и долгое время смотрелась достаточно зажатой, но ОИ стали ее звездным часом, когда она сумела победить «своих демонов». Есть большая вероятность, что теперь Рита обретет уверенность и в 2017-м году период ее лидерства только начнется.

Лидером украинской сборной без изменений остается Ризатдинова. Сейчас Анна, в числе немногочисленных украинских медалистов Игр, находится на пике популярности. Ее приглашают в различные проекты, фотосессии, государственные мероприятия. Очаровательная крымчанка, поднявшая в Рио украинский флаг, - лицо страны. Окрыленная успехом, Ризатдинова в интервью говорит, что хочет остаться до Токио. Но там ей будет уже 27 лет, и продержаться 4 года в ее нынешнем ритме – задача сверхсложная. 

Будем надеяться, что уже сейчас наша молодежь начнет подтягиваться и набираться опыта.

В этом сезоне также есть смысл ожидать продвижения от Галкиной. Это очень перспективная девочка, которую долгое время держали в тени. Сразу двух беларусок (как и украинок), видимо, в топ бы не пропустили (такова ХГ) и ставка в прошлом цикле была сделана на Станюту. А она в это время нарабатывала опыт и имя, которое в гимнастике нужно всем, кроме, конечно, россиянок, которые с первых же стартов сразу обыгрывают всех.

ФИЖ ратует за расширение географии ХГ и в последние годы так и случилось. Впервые в истории медали ЭКМ выигрывали спортсменки из Грузии, Кореи, Греции… Эти спортсменки входят в топ и время от времени при некоторых обстоятельствах могут претендовать на пьедестал, но «угрожающей» конкуренции первой 5-ке составит пока не могут.

Для украинских болельщиков есть радостная новость – к нам возвращается Кубок Дерюгиных. Соревнования пройдут впервые с 2013 года и будут приурочены к юбилею Альбины Дерюгиной. С одной стороны, хорошая новость - праздник ХГ снова пройдет в Киеве, но с другой, кажется, мир стал забывать о том, что война на Востоке Украины не закончена, она идет почти 3 года и не прекращается. Нет-нет, переживать за безопасность команд в украинской столице нет ни малейшего повода, с этим всё в полном порядке.

Ну и последнее – на турнире в Лос-Анджелесе и первых стартах сезона самым интересным обычно является не столько результат (все сильнейшие соберутся на одном ковре не так уж скоро), сколько новые упражнения, составленные под новые правила.

Кристина ПОЛЬСКАЯ

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.