Чего ждать от сезона в художественной гимнастике

© vogue.ua. Анна Ризатдинова

Обозреватель Sport.ua рассказывает об интригах, которые ожидают любителей художественной гимнастики в предстоящем сезоне.

Совсем скоро в Лос-Анджелесе пройдут первые соревнования сезона. Что нам ждать от стартов – 2017? В целом, в художественной гимнастике интриги практически нет последние лет 20.

Первое и самое значимое – новые правила. Отменяются карточки, это значит, что судьи оценивают только то, что по факту выполнила спортсменка. То есть, аргументы, что в карточке был элемент на 2 балла, гимнастка его пропустила, с виду все чисто, и отставание от соперницы справедливо, уже не сработают. Теперь любой болельщик, вооружившись брошюрой с правилами, теоретически сможет подсчитать оценку. Также увеличивается количество рисков (это должно добавить зрелищности), изменены стоимости элементов. Сейчас спортсменки могут набирать баллы тем, что лучше получается, нет ограничений на элементы тела и риски.

Второе – уход Кудрявцевой. Весь прошлый цикл Яна была лидером, но из-за ошибки с булавами стала лишь второй на Олимпиаде. Ей всего 19 и, казалось бы, она вполне может протянуть еще 4 года до Игр в Токио. Но, увы. Последние 2 года спортсменка лечила стопу, перенесла череду непростых операций, но окончательно так и не поправилась. В начале года появилась официальная информация о том, что Кудрявцева покидает большой спорт. Для мира ХГ это большая потеря, независимо от отношения к ее постоянным 19 баллам. Талантливая, не похожая на других, спортсменка так и не реализовала свой потенциал и за это действительно обидно. Кудрявцева внесла свой вклад, свои определенные тенденции в развитие гимнастики. Сейчас я вспоминаю, как на ЧМ-2013 в Киеве тренеры обсуждали специфичное строение Яниных стоп и они уже тогда говорили, что когда она подрастет вверх, то могут начаться проблемы. Именно с роста все и началось. Если это было понятно тогда, то, возможно, травму можно было предотвратить?

Третьим номером у русских считается Саша Солдатова, ученица Анны Шумиловой. Можно не сомневаться, что уже скоро ей дадут медальный кредит на первых стартах, расхвалят в прессе и поднимут на пьедестал. Если она сможет удержаться в топе, то ее ждет прогнозируемое будущее.

Ну а лидером российской сборной (и автоматически мировым), видимо, будет олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. Никакой информации о завершении карьеры от нее и ее тренеров не поступало. Она весь прошлый цикл проходила не слишком уверенно и долгое время смотрелась достаточно зажатой, но ОИ стали ее звездным часом, когда она сумела победить «своих демонов». Есть большая вероятность, что теперь Рита обретет уверенность и в 2017-м году период ее лидерства только начнется.

Лидером украинской сборной без изменений остается Ризатдинова. Сейчас Анна, в числе немногочисленных украинских медалистов Игр, находится на пике популярности. Ее приглашают в различные проекты, фотосессии, государственные мероприятия. Очаровательная крымчанка, поднявшая в Рио украинский флаг, - лицо страны. Окрыленная успехом, Ризатдинова в интервью говорит, что хочет остаться до Токио. Но там ей будет уже 27 лет, и продержаться 4 года в ее нынешнем ритме – задача сверхсложная.

Будем надеяться, что уже сейчас наша молодежь начнет подтягиваться и набираться опыта.

В этом сезоне также есть смысл ожидать продвижения от Галкиной. Это очень перспективная девочка, которую долгое время держали в тени. Сразу двух беларусок (как и украинок), видимо, в топ бы не пропустили (такова ХГ) и ставка в прошлом цикле была сделана на Станюту. А она в это время нарабатывала опыт и имя, которое в гимнастике нужно всем, кроме, конечно, россиянок, которые с первых же стартов сразу обыгрывают всех.

ФИЖ ратует за расширение географии ХГ и в последние годы так и случилось. Впервые в истории медали ЭКМ выигрывали спортсменки из Грузии, Кореи, Греции… Эти спортсменки входят в топ и время от времени при некоторых обстоятельствах могут претендовать на пьедестал, но «угрожающей» конкуренции первой 5-ке составит пока не могут.

Для украинских болельщиков есть радостная новость – к нам возвращается Кубок Дерюгиных. Соревнования пройдут впервые с 2013 года и будут приурочены к юбилею Альбины Дерюгиной. С одной стороны, хорошая новость - праздник ХГ снова пройдет в Киеве, но с другой, кажется, мир стал забывать о том, что война на Востоке Украины не закончена, она идет почти 3 года и не прекращается. Нет-нет, переживать за безопасность команд в украинской столице нет ни малейшего повода, с этим всё в полном порядке.

Ну и последнее – на турнире в Лос-Анджелесе и первых стартах сезона самым интересным обычно является не столько результат (все сильнейшие соберутся на одном ковре не так уж скоро), сколько новые упражнения, составленные под новые правила.

Кристина ПОЛЬСКАЯ

Источник — Sport.ua

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