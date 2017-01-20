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Япония дает $74470 на покупку гимнастического оборудования для Украины

Японцы надеются, что это поможет нашим гимнастам достойно подготовиться к Олимпиаде в Токио

  • 20.01.2017 20:51
  • 396 просмотров
  • 3 комментария
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Министерство молодежи и спорта
© Министерство молодежи и спорта
Япония выделит Украине средства на покупку спортивного оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики — набор параллельных и разновысоких брусьев, набор для опорного прыжка и гимнастический конь, а также мини-автобус для сборной по художественной гимнастике. Общий бюджет грантовой поддержки составляет $74 470. Это следует из соглашений, подписанных между Японией и Украиной. 
 
От Японии документы подписал посол Японии в Украине Шигеки Суми, от Украины — вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.
 
В церемонии также приняли участие первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул, Президент НОК Украины Сергей Бубка, олимпийский чемпион и серебряный призер Рио Олег Верняев и его личный тренер вице-президент Украинской Федерации гимнастики Геннадий Сартинский, финалистка Олимпийских игр в Лондоне, многократный призер Чемпионатов мира Виктория Мазур.

Посол Японии в Украине Шигеки Суми отметил высокий уровень подготовки украинских гимнастов и выразил свое восхищение выступлением Олега Верняева на Олимпийских играх — 2016. Он также выразил надежду, что оборудование, которое будет приобретено в рамках соглашений, поможет спортсменам повысить уровень подготовки и достойно выступить на Играх — 2020 в Токио.
 
Ирина Дерюгина отметила многолетнее тесное сотрудничество Украины и Японии и поблагодарила Правительство Японии за внимание к спорту и высокий вклад в развитие украинской гимнастики.

Источник — Министерство молодежи и спорта Украины

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 20.01.2017 21:57
    +2
    Блин, респект японцам!
    Ведь фактически они дают деньги своим прямым конкурентам, которые затем будут отбирать у них медали!
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    allan_donetskiy
    allan_donetskiy, 20.01.2017 22:04
    +1
    Comraddm, 20.01.2017 21:57
    Просто они искренне восхищены тем, что делают наши в таких убожеских (по сравнению с ихними) условиях и с таким обеспечением. Хотя да, в любом случае им огромное спасибо.
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    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 20.01.2017 22:06
    0
    На месте японцев я бы лучше купил оборудование и передал его НОК.а то денег и половина не пойдет по назначению.
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