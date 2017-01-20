Япония дает $74470 на покупку гимнастического оборудования для Украины

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Япония выделит Украине средства на покупку спортивного оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики — набор параллельных и разновысоких брусьев, набор для опорного прыжка и гимнастический конь, а также мини-автобус для сборной по художественной гимнастике. Общий бюджет грантовой поддержки составляет $74 470. Это следует из соглашений, подписанных между Японией и Украиной.

От Японии документы подписал посол Японии в Украине Шигеки Суми, от Украины — вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.



В церемонии также приняли участие первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул, Президент НОК Украины Сергей Бубка, олимпийский чемпион и серебряный призер Рио Олег Верняев и его личный тренер вице-президент Украинской Федерации гимнастики Геннадий Сартинский, финалистка Олимпийских игр в Лондоне, многократный призер Чемпионатов мира Виктория Мазур.



Посол Японии в Украине Шигеки Суми отметил высокий уровень подготовки украинских гимнастов и выразил свое восхищение выступлением Олега Верняева на Олимпийских играх — 2016. Он также выразил надежду, что оборудование, которое будет приобретено в рамках соглашений, поможет спортсменам повысить уровень подготовки и достойно выступить на Играх — 2020 в Токио.



Ирина Дерюгина отметила многолетнее тесное сотрудничество Украины и Японии и поблагодарила Правительство Японии за внимание к спорту и высокий вклад в развитие украинской гимнастики.

Источник — Министерство молодежи и спорта Украины

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