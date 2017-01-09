Российская гимнастка Яна Кудрявцева завершила карьеру

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Российская гимнастка Яна Кудрявцева объявила о завершении карьеры.

19-летняя «художница» стала серебряным призером в многоборье на Олимпийских играх в Рио, является 13-кратной чемпионкой мира.

Кудрявцева не сможет вернуться в спорт из-за осложнений после перелома ноги. Гимнастка перенесла уже пять операций, что не позволяет ей выступать дальше на профессиональном уровне.

Источник — Sport.ua

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