Российская гимнастка Яна Кудрявцева завершила карьеру

Российская гимнастка Яна Кудрявцева объявила о завершении карьеры.
19-летняя «художница» стала серебряным призером в многоборье на Олимпийских играх в Рио, является 13-кратной чемпионкой мира.
Кудрявцева не сможет вернуться в спорт из-за осложнений после перелома ноги. Гимнастка перенесла уже пять операций, что не позволяет ей выступать дальше на профессиональном уровне.
Источник — Sport.ua
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