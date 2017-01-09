Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Российская гимнастка Яна Кудрявцева завершила карьеру

19-летняя спортсменка не смогла восстановиться после перелома ноги

  • 09.01.2017 22:42
  • 244 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fig-gymnastics.com
© fig-gymnastics.com

Российская гимнастка Яна Кудрявцева объявила о завершении карьеры.

19-летняя «художница» стала серебряным призером в многоборье на Олимпийских играх в Рио, является 13-кратной чемпионкой мира.

Кудрявцева не сможет вернуться в спорт из-за осложнений после перелома ноги. Гимнастка перенесла уже пять операций, что не позволяет ей выступать дальше на профессиональном уровне.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Veteran80
    online
      Veteran80, 09.01.2017 23:10
    0
    Жалко, 19 лет... А вот серебро Олимпиады ей просто подарили, она половину предметов растеряла.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.