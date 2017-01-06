Отец Анны Ризатдиновой:«Её судьба — это пример для миллионов девочек»

© НОК Украины. Оксана и Сергей Ризатдиновы — родители Анны — встречают дочь в аэропорту Борисполь после Олимпиады в Рио. 2016 год

Корреспондент Sport.ua Кристина Польская пообщалась с отцом лидера сборной Украины по художественной гимнастике — Анной Ризатдиновой. О характере Анны, об Олимпиаде в Рио, о соперницах и об отношениях отца и дочери — в эксклюзивном интервью, которое приятно прочитать накануне семейного праздника — Рождества.



— Ваша супруга Оксана говорила, что вы – один из самых преданных Аниных болельщиков. Опишите свои впечатления об Олимпиаде?

— Я ожидал Олимпиаду в Рио одновременно и с волнением, и с надеждой. С волнением потому, что я прекрасно понимал, сколько сил было потрачено Аней для того, что бы прийти к этому старту, и было бы, конечно, обидно, если бы ей за её упорство не воздалось бы сторицей, и с надеждой – потому что я видел, что Аня перед Олимпиадой находилась на пике формы. Мне очень нравилось её эмоциональное спокойствие и уверенность в себе. Аня ехала в Бразилию реально на 100% заряженная на борьбу и с огромным желанием. Не было паники и суеты. Просматривался абсолютно профессиональный подход ко всему: начиная с тренировочного процесса и заканчивая восстановлением, отдыхом и питанием. В этом, конечно большая заслуга всего тренерского коллектива школы Дерюгиных и Федерации. Профессионализм, ставший уже давно жизненным девизом Ани, предопределил её готовность к главному старту четырёхлетия. Скажу честно, я восхищался готовностью и настроенностью дочери на борьбу. Именно готовность , настрой , патриотизм сформировали в ней то, что можно назвать силой духа, и сыграли решающую роль во время олимпийского турнира. Вообще, подобного ажиотажа и интереса вокруг соревнований по художественной гимнастике я не помню уже давно на Олимпиадах. Мы стали свидетелями прекрасного драматического шоу, подаренного нам представительницами Украины, Беларуси и Кореи. Это был Спорт настоящий и с большой буквы. Простим россиянок, они не произвели впечатления, «откатались» и в спортивной борьбе по сути не участвовали по известным субъективным причинам. Нам было не до них. Аня, Сонг и Станюта реально сражались за каждую сотую балла, и накал страстей на площадке был невероятен. Любая ошибка была бы роковой, и все это понимали. Спасибо им огромное за эту борьбу! Именно они позволили нам, зрителям, вкусить всю прелесть спортивной битвы. Эмоции реально зашкаливали. До последнего момента не было ясности, кто же выиграет «бронзу». Конечно, я был счастлив невероятно, когда увидел финальное выступление Ани и ее оценки. Радости и гордости прибавляло понимание того, что Аня выграла бронзу за счёт готовности и силы духа. Сложнейшая борьба и красивейшая победа. Это, наверное, самая красивая Анина победа за всю её карьеру.







Анна Ризатдинова — справа — на пьедестале почета с бронзовой медалью Рио

— Расскажите о вашей работе? О вас лишь известно, что вы – капитан дальнего плавания.

— Мне, как и Анюшке, удалось воплотить детскую мечту в реальность. Я всегда мечтал стать моряком, и у меня получилось найти и реализовать себя в морской отрасли. Я очень люблю и горжусь своей работой. В море нет мелочей и в море нужно работать по максимуму. Ошибок и лени море не прощает. Это очень тяжелый труд, и Анюшка прекрасно видела, через какие лишения и сложности проходят моряки в рейсах. И, конечно, как и любой труд наш труд в море вознаграждается. По сути Аня на этом росла. В нашей семье всегда было абсолютное понимание того, что в жизни чего-то можно добиться или достичь только через тяжелый труд. Тяжелый труд и, возможно, даже отказ от сиюминутных суетных удовольствий ради главного — это с давних пор практически девиз нашей семьи. Только через труд возможна реализация личности. И Аня, к счастью, это приняла как жизненный девиз.

— Как отреагировал ваш экипаж? Поздравили?

— Моряки и на берегу, и на бортах следили, переживали, болели, и это было, конечно, очень приятно . Я получил много трогательный поздравлений. Сотни людей в разных частях мирового океана поддерживали Аню морально.

— Как вы относились раньше и как сейчас к Аниной растущей популярности?

— Конечно, я рад. Аня состоялась как спортсмен и интересная личность. У Ани работающая душа и глубокий внутренний мир. Она творческий человек. Её судьба — это реально пример для миллионов девочек: как обычная девчонка с самыми обычными данными становится звездой и воплощает свою мечту в реальность. Помните, есть такое понятие в самореализации —Американская мечта. Так вот Аня доказала своим примером ,что подобное возможно и в Украине. Я счастлив видеть Аню такой, как она есть и, соответственно, оценку её достоинств в медиа.











Анна на тренировке перед Олимпиадой в Рио

— Некоторые родители спортсменов, видя тяжелый многолетний труд, жалеют своих детей и сетуют, дескать, лучше бы жили как обычные люди. Вы никогда не жалели, что Аня выбрала именно такой путь?

—Тяжелый труд в нашей семье всегда рассматривался как непременный атрибут любого успеха. Только через труд возможна реализация личности. Зачем смотреть вокруг. Нужно идти своим путем. К сожалению, много людей не могут сказать в старости: я жил с удовольствием и я себя в жизни реализовал. А это — беда. И в семейной жизни, и в любви, и в дружбе, и карьере – труд и часто тяжелый труд — это основа.

— Раскажите, где сейчас ваш дом? Вы не планируете переехать в Киев с супругой? Тем более, что Аня теперь киевлянка.

—Я могу сказать, что с удовольствием приезжаю в Киев к Анечке. Да, мы рассматриваем вопрос о переезде в Киев. Но официально пока живём в Симферополе

— Оксана Валерьевна (мама Анны Ризатдиновой — редакция Sport.ua) по-прежнему работает в симферопольской школе?

— Да, Оксана по-прежнему работает в гимнастике. Но, повторю – мы думаем о переезде в Киев.







Анна с мамой. Киев. 2012 год

— Расскажите, как вы познакомились с женой?

— Мы с Оксаной родились в Архангельск ой области в городе Мирный. Это был военный гарнизон и космодром. Мы учились в одном классе в средней школе. Так вот со школы и завязалась наша дружба, которая впоследствии переросла в любовь.

— Расскажите об Ане. Какая она по характеру? Вы знаете, у неё репутация спортсменки с железными нервами, она может собраться даже после ошибки…

— Анечка очень повезло с крестной: Нина Богатдинова — прекрасный и талантливый хореограф, работала в то время в школе гимнастике в Симферополе. Нина начала опекать Анечку, дополнительно занималась с ней хореография и ввела Аню в религию. Нина была глубоко верующий человек и сумела свою веру передать Анечке. То есть характер дочки формировался безусловно на Вере. Одной из главных задач в семьи я всегда видел в том, чтобы научить душу ребёнка трудиться , пробудить тягу и интерес к миру окружающему нас. Это, к счастью, удалось. Умение видеть и чувствовать постепенно сформировали у Ани богатый внутренний мир и, поверьте, этот мир реально прекрасен. То есть вера в Бога и целеустремленность явились основой силы духа и воли. Можно сказать что Аня волевая , чувственная, душевная, трогательная, творческая натура.







Анна в украинском национальном костюме Киевщини начала ХХ века — в фотосессии для проекта «Щирі»

— Как часто вам удается побыть с семьей?

— Я скажу, что каждую малейшую возможность, даже минимальную, побыть с семьей я очень ценю и стараюсь использовать. Вопрос не в количестве, а в качестве.



Беседовала Кристина ПОЛЬСКАЯ



Фото Getty, Сегодня, Sport.ua

Источник — Sport.ua

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