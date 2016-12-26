Cильвия МИТЕВА: «В новых правилах много непонятных моментов»

© facebook.com. Сильвия Митева

Сильвия – одна из самых техничных и выразительных спортсменок позапрошлого олимпийского цикла. После Игр в Лондоне она выступала всего год и ушла из спорта. К счастью, очаровательной болгарке не пришлось долго искать себя вне спорта – ее жизнь заполнил любимый муж, тренерская работа, а с недавних пор – прекрасная малышка. Несмотря на обязанности молодой мамы, Сильвия смогла выделить время и ответить на вопросы Sport.ua.

— В первую очередь, расскажите, в чем заключается ваша нынешняя работа?

— Сейчас я работаю тренером, но не в одном месте, а путешествуя по миру. Я даю мастер-классы, провожу сборы, подготовки к соревнованиям и составляю новые упражнения. Также я судья международной категории и член Болгарской судейской комиссии.

— Насколько нам известно, вы вышли замуж и родили ребенка. Расскажите о вашей семье? Кто ваш муж?

— Да, я вышла замуж 3 года назад, а 3 месяца назад я родила одного прекрасного и милого ангела. Мой муж – тренер по мужской спортивной гимнастике и доцент в Национальной спортивной академии. Его зовут Илья. У нас сплочённая и счастливая семья.

— Где и когда вы встретили Илью? Как долго встречались до свадьбы? Расскажите немного из вашей истории любви?

— Конечно, я встретила его в зале. Мой отец проводил сбор в национальной сборной, я пришла к ним и там встретила своего мужа. Мы встречались 6 лет перед свадьбой. Обычно я не распространяюсь о личной жизни и всегда отделяю ее от художественной гимнастики, но мы действительно очень счастливы, мы сильно любим и поддерживаем друг друга.

— Итак, теперь вы – мама, теперь у вас совсем другая жизнь. Что было самым сложным в ней?

— Да, совершенно другая жизнь, но она бесконечно приятнее. Моя малышка очень хорошая, послушная и улыбчивая девочка, поэтому я не могу сказать, что что-то очень сложно. Конечно, самыми тяжелыми были первые 10 дней, потому что мне нужно было время, чтобы начать понимать ее потребности и еще я боялась, все ли правильно делаю. Но после этого периода все стало замечательно, она растет и меняется каждый час.

— Как долго вы привыкали к жизни без спорта, тренировок и соревнований?

— Честно говоря, не очень долго, потому что после ухода из спорта я продолжала участвовать в гала, давать мастер-классы, таким образом, я по-прежнему связана с гимнастикой — переход из гимнастки в тренеры был плавным и простым. Первые 6 месяцев были самыми сложными, потому что я не была уверена, что приняла правильное решение. Было тяжело смотреть крупные соревнования, а не участвовать в них, но потом это прошло.

— Как проходит ваш обычный день?

— Сложно сказать, потому что у меня нет такого понятия как «обычный день», особенно сейчас, когда все зависит от маленькой Сильвии. Но я такой человек, который не любит сидеть без дела, поэтому мне всегда есть чем заняться и не всегда хватает времени для всего, что хочется сделать. Но, наверное, обычный день проходит примерно так: встаю рано утром и забочусь о ребенке, затем иду в зал и работаю с 8 до 12, во время обеда снова забочусь о ребенке, вечер посвящаю семье, а после того, как укладываю малышку спать, у меня остается время для себя.



— Современная гимнастика? Она вам нравится? Кто сейчас ваша любимая спортсменка?

— Конечно, нравится, хотя бы потому, что я люблю гимнастику. Конечно, всегда есть, что улучшить и что изменить. В текущем олимпийском цикле мне нравится Мамун и Пажава. А в следующем цикле я пока не знаю, как в точности будет выглядеть гимнастика.

— На ваш взгляд, результаты Игр в Рио были справедливыми?

— Я думаю, в основном, да. Но, если бы результат зависел только от меня, то он был бы другим.

— Что бы вы изменили в новых правилах?

— Я пока не знаю точно, потому что в них очень много знаков вопросов и непонятных моментов. Ясно, что гимнастика станет намного сложнее для судей, но я думаю, это справедливо. Единственная вещь, которая мне точно не нравится и которую я бы изменила, это то, что максимальная оценка трудности – 10 баллов. Эта оценка должна быть неограниченной, тогда, если ты действительно очень хороша, никто не сможет тебя опередить.

— Представим зрителя, который никогда не видел гимнастику прежде. Очевидно, что он не поймет правил даже за пару дней. Что бы вы объяснили ему в первую очередь, чтобы он хоть частично вник и разобрался в происходящем?

— Честно говоря, я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Возможно, я бы попробовала объяснить, что трудно исполнить, что такое мастерство, совершенство, артистизм и выразительность в гимнастике.

— Однажды в интервью вы сказали, что верите в дружбу в спорте. Расскажите о ваших друзьях-гимнастках. Кто они?

— Да, я действительно верю в такую дружбу. Потому что если ты не ценишь своих соперников и их человеческие качества, то ты не достоин быть в числе лучших гимнасток мира. Поэтому я всегда пыталась дружить со всеми моими соперницами и, думаю, я до сих пор в хороших отношениях практически со всеми гимнастками, с которыми я соревновалась.

— Пару слов о молодых болгарских спортсменках.

— У нас много молодых и талантливых девочек, но только время покажет, кто из них достаточно силен, чтобы войти в топ на мировом уровне. Пока что им нужно много работы, преданности и любви, чтобы достичь своих целей.

— Этим летом болгарская гимнастка из группы Цветелина Стоянова совершила попытку самоубийства, прыгнув с 6 этажа. Как она сейчас?

— Она восстанавливается и даже начала немного путешествовать. Недавно Цветелина была в Дубае. Я верю, что она достаточно сильная, чтобы полностью поправиться.

— Понятно ли, почему она сделала так, как сделала?

— Нет, только она знает ответ на этот вопрос. Но, конечно, ее никто об этом не спрашивает, потому что не стоит возвращать ее в то время. Сейчас ей нужна поддержка и любовь.

Кристина ПОЛЬСКАЯ

Источник — Sport.ua

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