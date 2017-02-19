Кубок Дерюгиной возвращается в Украину

С 16 по 20 марта в Киеве впервые после 5-летнего перерыва пройдет Кубок Дерюгиной. Об этом сообщает официальная группа ФГУ на facebook. В 2013 соревнования не планировались из-за чемпионата мира (который украинская столица принимала в конце августа - начале сентября 2013 года). Ну а дальше в нашу страну пришла война, соревнования не проводились из соображений безопасности.
И, хотя война не закончилась, ФИЖ принял решение разрешить Киеву провести соревнования. Скорее всего, турнир будет приурочен к 85-летию Альбины Николаевны Дерюгиной.
Свое участие вчера, во время автограф-сессии в Киеве, подтвердила Анна Ризатдинова.
Источник — Sport.ua
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Без них это уровень Крыжополя.
Без них это уровень Крыжополя.
ну если ты лаптеногий считашь-"то уровень Крыжополя"-то лучше без "соссийцов"!
а то рога вам ваши будут мешать!
Россияне будут???Без них это уровень Крыжополя.
ну если ты лаптеногий считашь-"то уровень Крыжополя"-то лучше без "соссийцов"!а то рога вам ваши будут мешать!
Донбасская школа ХГ развалена, кто в штаты подался, кто в Россию. А ведь эттуда и Мазур, и Романова. Крымская безвозвратно утеряна.
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