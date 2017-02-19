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Кубок Дерюгиной возвращается в Украину

Турнир пройдет с 16 по 20 марта 2017 года в Киеве

  • 19.02.2017 19:50
  • 5319 просмотров
  • 5 комментария
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Кубок Дерюгиной возвращается в Украину

С 16 по 20 марта в Киеве впервые после 5-летнего перерыва пройдет Кубок Дерюгиной. Об этом сообщает официальная группа ФГУ на facebook. В 2013 соревнования не планировались из-за чемпионата мира (который украинская столица принимала в конце августа - начале сентября 2013 года). Ну а дальше в нашу страну пришла война, соревнования не проводились из соображений безопасности.

И, хотя война не закончилась, ФИЖ принял решение разрешить Киеву провести соревнования. Скорее всего, турнир будет приурочен к 85-летию Альбины Николаевны Дерюгиной.

Свое участие вчера, во время автограф-сессии в Киеве, подтвердила Анна Ризатдинова.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    betonklimkin
      betonklimkin, 03.09.2016 14:28
    -14
    Комментарий свернут. Показать
    Россияне будут???
    Без них это уровень Крыжополя.
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    bq28
    bq28, 03.09.2016 15:03
    +7
    Комментарий свернут. Показать
    betonklimkin, 03.09.2016 14:28
    Россияне будут???
    Без них это уровень Крыжополя.

    ну если ты лаптеногий считашь-"то уровень Крыжополя"-то лучше без "соссийцов"!
    а то рога вам ваши будут мешать!
    Ссылка
    buatragenio
      buatragenio, 03.09.2016 15:21
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    bq28, 03.09.2016 15:03
    betonklimkin, 03.09.2016 14:28
    Россияне будут???Без них это уровень Крыжополя.
    ну если ты лаптеногий считашь-"то уровень Крыжополя"-то лучше без "соссийцов"!а то рога вам ваши будут мешать!
    Ну это действительно так. Половина первой десятки ХГ мира у Винер тренируется, та же кореянка Сон например. Все по делу.
    Донбасская школа ХГ развалена, кто в штаты подался, кто в Россию. А ведь эттуда и Мазур, и Романова. Крымская безвозвратно утеряна.
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    Виталий Меленык
      Виталий Меленык, 03.09.2016 15:42
    +3
    А белорусских много гимнасток
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    allan_donetskiy
      allan_donetskiy, 03.09.2016 18:37
    +2
    Хорошие новости. Дай Бог, не последние.
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