Кубок Дерюгиной возвращается в Украину

С 16 по 20 марта в Киеве впервые после 5-летнего перерыва пройдет Кубок Дерюгиной. Об этом сообщает официальная группа ФГУ на facebook. В 2013 соревнования не планировались из-за чемпионата мира (который украинская столица принимала в конце августа - начале сентября 2013 года). Ну а дальше в нашу страну пришла война, соревнования не проводились из соображений безопасности.

И, хотя война не закончилась, ФИЖ принял решение разрешить Киеву провести соревнования. Скорее всего, турнир будет приурочен к 85-летию Альбины Николаевны Дерюгиной.

Свое участие вчера, во время автограф-сессии в Киеве, подтвердила Анна Ризатдинова.